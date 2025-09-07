◆米大リーグオリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズが、あと１死まで迫られたノーヒットノーランを阻止からのドラマチックな逆転勝利を収め、２試合連続でドジャーズにサヨナラ勝利し、５連勝を飾った。０―３で迎えた９回２死まで、ドジャース先発の山本由伸投手に無安打に抑えられていたが、ジャクソン・ホリデー内野手が起死回生の１７号右中間本塁打。ノ