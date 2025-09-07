◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）ツアー２勝の杉浦悠太（フリー）がツアー自身初のホールインワンを達成した。１６番パー３（実測９６ヤード）は５８度ウェッジで放った第１打がピン奥約３メートルに着弾し、傾斜で下って直接カップに吸い込まれた。今季ツアーで１６例目、詳細なデータが残る１９８５年以降では史上６６１例目、３９９人