山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月6日（日本時間7日）ボルティモア・オリオールズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠オリオール・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）は、敵地オリオール・パークで行われたオリオールズとの3連戦2戦目に先発登板し