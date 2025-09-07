【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SPYAIRが、2025年9月27日（土）・28日（日）に山梨県・河口湖ステラシアターで開催される単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』を記念して、昨年9月に東京・日比谷野外大音楽堂にて行われた『Just Like This 2024』のライブ音源全20曲がデジタルリリースされた。 ■10年間夏の恒例行事として作り上げてきた『JUST LIKE THIS』初の2DAYS開催 2015年に富士の麓でスター