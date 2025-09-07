阪神はリーグ優勝へのマジックを「1」としてきょう7日の広島戦を甲子園で戦う。練習前の早出練習では早くも虎党がVを“懇願”。隣接する甲子園歴史館にあるバックスクリーンビューに集まったファンが早出練習を行う糸原、坂本らに「今日、絶対優勝してください！」「決めてください！」と声援がこだました。きょう勝てば90年巨人の9月8日を上回る史上最速でのリーグ優勝が決まる。