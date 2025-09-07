結婚願望を持つたんぽぽ・川村エミコ（45）が婚活に挑戦。婚活アドバイザーのスパルタ指導を受けてパーティーに臨んだが衝撃の結末を迎え、MEGUMIらが「もったいない！」と惜しんだ。【映像】婚活コーデで大変身した川村のビフォーアフター&衝撃の結末9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない