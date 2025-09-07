韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて第2回生存者発表式が行われ、ハン・ヘリジュンとパク・ドンギュの友情が涙を誘った。【映像】イケメン練習生が嗚咽する瞬間『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS