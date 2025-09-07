SPYAIRが、昨年9月に東京・日比谷野外大音楽堂にて行われた＜Just Like This 2024＞のライブ音源全20曲をデジタルリリースした。これは、今月末に9月27日（土）・28日（日）に山梨県・河口湖ステラシアターで開催される単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞を記念してリリースされたもの。2015年に富士の麓でスタートした＜JUST LIKE THIS＞は、この10年間夏の恒例行事としてファンとともに作り上げてきた、SPYAIRにとって大切な