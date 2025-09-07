９月７日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、１番人気のフォルテアンジェロ（牡、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）が内めから脚を伸ばして白星発進を決めた。勝ち時計は１分４８秒９（良）。スタート後は先行争いに加わることなく、先団後ろのポジション。直線は狭い内のスペースから抜け出すと、ゴール前で脚を伸ばしたソラネルマンの追撃を首差で退け、フィエールマン産駒のワンツー決着とな