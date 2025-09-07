お笑いトリオ「安田大サーカス」クロちゃんが７日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ１０９で行われた、ＤＭＭＴＶオリジナルバラエティー「大脱出３」配信を記念したイベントに出席した。過酷な環境から脱出を試みるという人気バラエティーだが、クロちゃんは「（人気なのは）ありがたいけど、もうやめてくれません？」。シーズン１で山奥、２は孤島、３では壁に埋められ「無理ゲーですよ。これまで土だったけど、（壁は）ほぼ動かな