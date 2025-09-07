◆バレーボール女子世界選手権（７日、タイ・バンコク）３位決定戦で、４大会ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同２位のブラジルと対戦。日本の得点源・和田由紀子（ＮＥＣ川崎）は「（敗戦で）自信をなくすのではなく、気持ちを切り替えて、全員でメダルを目指して頑張っていきたい」と意気込んでいる。日本時間午後５時半に開始予定となっている。２０１０年大会の銅メダル以来の表彰台を目標に掲げる日本は、１