◇国際親善試合米国0―2韓国（2025年9月6日米ニュージャージー州ハリソン）9日（日本時間10日）に日本との対戦を控えるFIFAランキング15位の米国はホームで同23位の韓国に0―2で敗れた。シュート数で17―5と圧倒しながら決定力を欠き、ロサンゼルスFC（米MLS）に加入した孫興民（ソン・フンミン）が1得点1アシストと活躍した相手に敗戦。W杯共催国として強化を進める中、FIFAランク上位25位チームとの対戦では7試合勝ち