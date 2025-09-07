上沼恵美子（70）が7日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんを悼んだ。上沼は23年5月に橋さんが歌手活動を引退したときには「橋さんはうまいよ。あの声量は最高。なんで引退するんやろと思って、この番組で言わせてもらった」と振り返り、「そしたら、復帰しはった。よかった。最後まで現役だったのはご立派です。お疲れさまでございます」と追