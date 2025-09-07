2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表は、日本時間7日にメキシコ、10日にアメリカとの親善試合を行う。そうしたなか、Ｗ杯共催国のひとつであるアメリカは7日に行われた韓国との親善試合に0-2で敗れた。アメリカはボール保持率（53％対46％）もシュート数（17本対5本）でも上回ったものの、無念の敗戦。『GiveMeSport』によれば、アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は試合後にこう述べていたそう。「日本