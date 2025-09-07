ジェーシービーは9月1日から、JCBプラチナまたはJCBゴールドに新規入会した利用者を対象として、Apple製品購入時の利用金額の10%をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。期間は2026年1月12日まで。Apple製品購入時の利用金額の10%をキャッシュバックするキャンペーンキャンペーンはエントリー不要だが、特典を受けるには「対象カードの申込み」「Apple StoreでのApple製品購入」「Apple製品に対象カードを設定し、Apple Pa