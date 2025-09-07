お笑いコンビ、なすなかにしが7日、都内で、カードゲーム＜「あ」のかるた＞（双葉社）の発売記念イベントに参加した。中西茂樹（47）が考案した、お題が全て「あ」だけというカードゲーム。読み手が声や表情だけでカードの内容を伝え、プレーヤーは読まれた札と同じ札を探すというもの。もともと「親族でやろうと作ったかるた」で、今回の商品化に中西は「親が喜んでおります」と笑顔を見せた。さらに「6歳の息子もすごく楽しんで