ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が７日放送され、俳優の清水尋也容疑者が麻薬取締法違反で逮捕された事件を取り上げた。清水容疑者は同局系日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演。この日夜放送で最終回を迎える。「おまかせ！」では冒頭で清水容疑者の事件の内容、「１９番目――」で主演する嵐の松本潤が同局系「ニュースキャスター」６日放送で胸中を語ったことを紹介した。菊地幸夫弁護士は「麻薬取締法違反は去年改正され