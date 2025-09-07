¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/07¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬9·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£1996Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê¡ª¡ª¡×¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÆ±Áë²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀé½©¡¢¹ë²Ú¤ÊÆ±Áë²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Àé½©¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¦¥¦¥ÉÎëÌÚ¡¦ßÀ¸ýÍ¥¤é¡Ö¥É¡¼¥Ð¡¼³¤¶®²£ÃÇÉô¡×Æ±Áë²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«Àé½©¤Ï¡Ö¡Ø¥¡¥É¥¥¥©¡¼¥Ð¡¼³¤¶®¥©¥©²£ÃÇÉô¥¥¥¥¡¼¡ª¡Ù¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥Õ