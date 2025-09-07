歌手・和田アキ子が７日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）に生出演した。番組では俳優の二宮和也が主演する映画「８番出口」（川村元気監督）が大ヒットしていることを紹介した。作品は、地下鉄の通路を歩き、異変があれば引き返し、なければ進むゲームを実写映画化。全国４０７館で封切られ、最終興収４０億円も狙える大ヒットスタートとなった。二宮は８番出口を求めて迷う男を演じ