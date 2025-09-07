◇国際親善試合メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表が、約２年ぶりとなるアジア勢以外との対戦となったメキシコ代表との試合を０ー０で引き分けた。日本は前半４分にＭＦ久保が左足でシュートを狙うなど、前半からペースをつかんだ。２８分にはＭＦ南野が抜け出すも、得点はならず。後半８分、久保の右クロスを南野が右足ボレー