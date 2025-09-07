◆パ・リーグオリックス―日本ハム（７日・京セラドーム大阪）オリックス・山下舜平大が今季初先発で圧巻の立ち上がりを見せた。成長過程による腰のコンディション不良から回復し、３月７日の巨人とのオープン戦以来となる本拠地・京セラドーム大阪での登板。先頭の五十幡への初球でいきなり１５５キロを計測すると、２球目は１５７キロ。カウント０―２からカーブで空振り三振を奪った。２番・清宮幸は１５６キロの直球で空