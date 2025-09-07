９月７日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝６頭立て）は、２番人気のキッコベッロ（牡、栗東・友道康夫厩舎）が勝利した。父スタディオブマンはディープインパクト産駒の仏ダービー馬。ＪＲＡでは出走３頭目、延べ１６戦目で初勝利だった。勝ち時計は１分４７秒５（良）。道中は前２頭と離れた３番手。力むことなく、スムーズに追走した。余裕ある手応えで直線に向き、俊敏な反応でスパート。残り１００メートルで１