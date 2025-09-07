◆国際親善試合メキシコ０―０日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。約２年ぶりにアジア勢以外との対戦となり、内容面では手応えをつかんだが、ゴールを奪うことはできなかった。＊＊＊左ウィングバック、シャドーで出場したＭＦ三笘薫は「決め切れればもっと楽な展開になるところだったと思う。なかなか決定力がなかった」と振り返