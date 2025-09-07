明日8日にかけて前線が北日本や東日本から西日本の日本海側まで南下するでしょう。東北の日本海側や北陸では非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。今日7日から明日8日前線が北日本から西日本を南下今日7日、前線を伴う低気圧が、日本海北部を東北東へ進んでいます。低気圧が宗谷海峡付近を通ってオホーツク海に進み、明日8日にか