◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本―キューバ（７日・沖縄セルラー那覇）キューバ戦のスタメンが発表された。先発は健大高崎の下重賢慎投手（３年）。２試合で計１８得点と好調のキューバ打線に挑む。日本のオーダーは下記の通り。【高校日本代表】１（右）岡部飛雄馬（敦賀気比）２（左）藤森海斗（明徳義塾）３（三）為永皓（横浜）４（指）阿部葉太（