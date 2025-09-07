◇国際親善試合日本0―0メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）サッカー日本代表(FIFAランク17位)は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表(同13位)との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。主将のMF遠藤は「内容は一定の評価ができるかなと思います」と手応えを口にした。対メキシコの通算対戦成績は日本の1勝4敗。日本は2000年2月のカールスバーグ杯、05年6