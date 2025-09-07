7日、阪神5R2歳新馬（芝1800メートル）で3番手追走のキッコベッロ（牡＝友道、父スタディオブマン）は、直線で鞍上からゴーサインが出ると上がり3F最速33秒6をマークして鮮やかに差した。川田は「独特なフォームでいい動きができるので、このまま順調に育ってくれればと思います」と期待を寄せた。