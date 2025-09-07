◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(7日、バンテリンドーム)巨人のスタメンが発表されました。前日6日の試合では、9回2死からの5連打で劇的な逆転勝ちを収めた巨人。野手は3試合続けて同じオーダーで、3番に17試合連続安打中の泉口友汰選手、4番に岡本和真選手、5番に岸田行倫選手が座りました。先発は横川凱投手。今季はこれまで先発4試合を含む21試合に登板し、1勝0敗1HP、防御率1.84を記録しています。直近の登板では先発起用が続