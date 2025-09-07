東京・昭島市の保育園で、この施設に通う女の子にわいせつな行為をしたとして23歳のアルバイト従業員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、逮捕された越沼慎生容疑者は5日午後、昭島市内の保育園の施設内で未就学児の女の子にわいせつな行為をした疑いが持たれています。越沼容疑者はこの保育園のアルバイト従業員で保育士の資格はなく、被害を受けた女の子もこの保育園に通っていたということです。関係者が当日110番通報し