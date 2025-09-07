◇国際親善試合日本0―0メキシコ（2025年9月6日米カリフォルニア州オークランド）サッカー日本代表(FIFAランク17位)は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表(同13位)との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。森保監督は試合を振り返り「局面のデュエルに勝てていたところはあったしチャンスも作れていたが、決めきるところでシュートの本数をもっと増やさないといけないという