日本―メキシコ前半、競り合う南野（8）＝オークランド（共同）【オークランド（米カリフォルニア州）共同】サッカー日本代表は6日、米カリフォルニア州オークランドでの国際親善試合でメキシコ代表と0―0で引き分けた。前線からの寄せが効果的で押し込む時間帯は長かったが、南野（モナコ）が決定機を逸するなど無得点だった。世界ランキング17位の日本は同13位のメキシコと通算1勝1分け4敗。米国、カナダ、メキシコで共催