サッカー日本代表（世界ランキング１７位）は６日（日本時間７日）、米カリフォルニア州オークランドで国際親善試合に臨み、メキシコ代表（同１３位）に０―０で引き分けた。日本は前半から主導権を握り、５０分過ぎには久保（レアル・ソシエダード）の折り返しに南野（モナコ）がボレーで合わせたが、ゴールの枠を捉えられず。その後は交代策を使って攻撃にかける人数を増やすなど打開を図ったものの、終盤に退場者を出した相