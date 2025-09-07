俳優の本田望結さんが、自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 本田望結 】夏との別れを惜しむ「さらばだ！夏！」路地裏散策ショットを公開本田さんは「さらばだ！夏！」というメッセージとともに、夏の思い出を感じさせる写真を投稿しました。 写真には、色とりどりの浮き輪や水遊び用のおもちゃが並ぶ店先で笑顔を見せる本田さんの姿が写っています。背景には、イカや魚の