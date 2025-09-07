ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＪＥＴＢＯＹＢＡＮＧＥＲＺが７日、都内で、初のアーティストブック「ＴＨＥＪＥＴＢＯＹＢＡＮＧＥＲＺＯＦＦＩＣＩＡＬＡＲＴＩＳＴＢＯＯＫＵＮＬＯＣＫ」（宝島社）の発売記念イベントを開催した。撮り下ろしのグループカットに加え、各メンバーがテーマを決めて演出したセルフプロデュースのソロページ、４５通りの組み合わせで構成されたペアショットも詰め込んだ