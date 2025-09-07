■MLBオリオールズ4×ー3ドジャース（日本時間7日、オリオール・パーク）【一覧】大谷翔平が“二刀流”完全復帰へドジャースこれまでの試合結果と予定ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのオリオールズ戦に今季27度目の先発、8回2/3、112球を投げて、被安打1（1本塁打）、奪三振10、四死球2、失点1（自責点1）。ノーヒットノーラン達成まであとアウト1つに迫ったが、ホームランを浴びて大記録達成とはならず。そこから中継ぎ