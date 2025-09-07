「オリックス−日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）オリックスの山下舜平大投手が今季初先発のマウンドに上がり、初回を３者連続三振で立ち上がった。直球がすべて１５５キロをオーバーした。初球に１５５キロを投じた山下。力感のない投球フォームからキレのあるボールを繰り出した。先頭の五十幡を２球で追い込むと、大きく縦割れするカーブで空振り三振。続く清宮幸には最速となる１５７キロを投げ込み、３球で追い込む