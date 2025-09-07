■サッカー男子 国際親善試合 日本代表 0ー0 メキシコ代表（7日、アメリカ/オークランド・コロシアム）サッカー男子日本代表（FIFAランク17位）は、国際親善試合でメキシコ代表（同13位）と対戦し0−0の引き分けに終わった。前半の日本は、久保建英（24）や三笘薫（28）を中心に相手ゴールを脅かすが得点ならずスコアレスで終える。後半に入りメキシコにボールを保持されシュートを打たれるが、GK鈴木彩艶（23）を中心に得点を許さ