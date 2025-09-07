ティファニーが発表した新作「バード オン ア ロック バイ ティファニー」コレクションは、愛や希望、自由を象徴するバードモチーフを再解釈した特別なジュエリーです。ジャン・シュランバージェのアイコニックなデザインを受け継ぎながら、プラチナやゴールド、ダイヤモンドが織りなす躍動感あふれる新作は、ハイジュエリーとファインジュエリーで展開。自然の美と