私（ミキコ、50代）は夫（マサシ、50代）との2人暮らし。先月娘（ユイカ、28歳）が婚約し、婚約者（トキオ、29歳）と義両親（義父：イサム58歳、義母：リョウコ58歳）との顔合わせをしました。会って話してみると、私の勝手な思い込みで義両親に悪いイメージを持っていたことに気づき、反省しています。しかし専業主婦の義母との関係に悩んだ私は、娘の義母が専業主婦ということが心配でなりません。義母が時間を持て余しているな