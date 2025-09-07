◆ソフトバンク―楽天（7日、みずほペイペイドーム）優勝マジック16のソフトバンクは本拠地で楽天と対戦する。柳町達がプロ6年目で初めて4番を務める。前日まで4番に座っていた中村晃はベンチスタート。山川穂高は6番で、7番指名打者で石塚綜一郎が入った。先発は松本晴。【ソフトバンクの楽天戦スタメン】1遊野村勇2中周東佑京3二牧原大成4左柳町達5三栗原陵矢6一山川穂高7指石