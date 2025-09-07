◇パ・リーグオリックス ― 日本ハム（2025年9月7日京セラD）オリックス・山下舜平大投手（23）が、今季初先発。初回から3者連続で空振り三振を奪う圧巻の立ち上がりをみせた。先頭の五十幡を直球2球で追い込み、最後はカーブで空振りを奪って3球三振。続く清宮幸は156キロ、郡司を157キロ直球でいずれも空振り三振に仕留めた。今季は腰のコンディション不良により、3月7日のオープン戦・巨人戦を最後に戦列を離脱。7