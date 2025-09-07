中山5R・2歳新馬戦（芝1800メートル）は中団を追走した1番人気のフォルテアンジェロ（牡＝上原佑、父フィエールマン）が直線で内から鋭く伸び、迫るソラネルマン、コッツォリーノを抑えて、デビュー勝ちを飾った。騎乗した戸崎は「返し馬から凄くおとなしくて、乗りやすかった。レースでも上手に走ってくれて、直線は狭いところから切れる脚を使ってくれました。まだ体が緩い面がある分、先々が楽しみです」と称賛していた。