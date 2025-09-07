県内では７日夜のはじめごろから線状降水帯が発生する恐れがあり土砂災害などの大雨災害に警戒が必要です。日本海を南下する前線の影響で7日の県内は昼過ぎから大気の状態が非常に不安定となる見込みです。新潟地方気象台は県内では7日夜のはじめごろから8日明け方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとしています。8日正午までの24時間に降る雨の量は、下越で最大150ミリ、佐渡で最大120ミリな