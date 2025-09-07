平安調の装束に冠、宮中伝統の料理――。６日に行われた秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）の成年式は、古式にのっとって進められた。悠仁さまは、天皇、皇后両陛下に見守られるなか、父の秋篠宮さま以来４０年ぶりとなる儀式に臨み、成年皇族としての一歩を踏み出された。（坂場香織、古賀章太郎）成年式の中心儀式「加冠の儀」は６日午前１０時から、皇居・宮殿「春秋の間」で、両陛下や秋篠宮ご夫妻ら約４０人が出席されて厳か