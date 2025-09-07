山本由伸の快挙を阻止したホリデー「これは僕にかかってくるな、と８回から考えていた」ドジャース・山本由伸投手（２７）のノーヒットノーランの快挙を粉砕したオリオールズのジャクソン・ホリデー内野手（２１）が喜びを口にした。６日（日本時間７日）の本拠地ドジャース戦は終盤まで山本に完ぺきに封じられたが、絶体絶命の９回二死から１５２キロのカットボールをとらえ、右中間に値千金の１７号ソロ。屈辱を崖っぷちで阻止