【モデルプレス＝2025/09/07】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA／ユウタ）が9月5日、自身のInstagramを更新。「最強の兄貴」との2ショットを披露した。【写真】NCT 127ユウタ「最強の兄貴」との親密ショット◆中本悠太、MIYAVIとの親密ショット公開ユウタは9月4日に大阪・関西万博会場内にて開催された「Super EXPO Rockin' Night -Exclusive Session MIYAVI＆YUTA（NCT）-」に出