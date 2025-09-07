日米の関税交渉でトランプ米大統領は「日本が輸入車の安全基準の障壁を撤廃すれば、アメリカ車の輸出が増える」と主張した。果たしてそれで本当にアメ車の輸入が増えるのだろうか。輸入が増えない理由はほかにある。アメ車はドイツ車の人気に大負けしている財務省の貿易統計によると、海外から日本への自動車の輸入(2024年)はドイツが8万7085台でトップ。米国からの輸入はわずか1万6074台だった。この中には中古車も含まれるが、大