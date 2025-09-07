５日、第３回深宇宙探査（天都）国際会議の会場。（合肥＝新華社記者／周牧）【新華社合肥9月7日】中国安徽省合肥市でこのほど、「第3回深宇宙探査（天都）国際会議」が開催された。40以上の国と地域から400人を超えるゲストが参加し、深宇宙探査や小惑星衝突回避の未来像について議論した。中国の科学者らは会議の中で「中国小惑星探査・防御・資源開発利用構想」を打ち出し、国際パートナーに協力を呼びかけた。共催した深宇宙