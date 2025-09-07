歌手・和田アキ子が７日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）に生出演した。ＭＣを務める俳優の峰竜太が「来週はですね、世界陸上中継でおまかせは、お休みです」と発表した。同局は１３日に開幕する「東京２０２５世界陸上」を生中継する。字幕でも「来週９月１４日は「東京２０２５世界陸上」を生中継次回の「アッコにおまかせ！」は９月２１日」と告知した。和田は「また暑さも増し