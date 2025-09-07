モラハラ化した夫に耐えられず別居を開始。離婚することも考えたが、“子どもから父親を奪ってはいけないのではないか”と踏み切れずにいた。たまに姿をあらわす夫はというと、日ごろの妻の苦労も知らず子どもを甘やかし放題。次第にこのことが大きな問題となっていくのです…。(ウーマンエキサイト編集部)